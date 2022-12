Controlli su tutta la scuola 

«Inutile nasconderci, abbiamo intenzione di andare a fondo e fare controlli statici in tutta la scuola, non so quando riaprirà». Le parole dell’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu, sono chiare, prima di tutto viene la sicurezza per le centinaia di ragazzini che frequentano l’istituto scolastico di Nuoro chiuso giovedì dopo la caduta di alcuni calcinacci e la segnalazione di una crepa nel solaio del tetto di un’aula. Le sue dichiarazioni lasciano intravedere tempi più lunghi del previsto, e gli studenti della scuola media potrebbero tornare in aula solo dopo le vacanze di Natale. Le indagini sulle cause della lesione saranno estese non solo alla porzione interessata ma a tutto l’edificio.

Le verifiche

Ad allungare i tempi le verifiche che l’amministrazione vuole eseguire. Controlli approfonditi, considerati i precedenti per nulla rassicuranti dell’istituto. Nel giugno di dodici anni fa era crollato parte del soffitto dell’androne. E la scuola venne chiusa per otto anni. Una questione di prudenza massima, per via della posizione in cui è stato costruito il locale che insiste su una vena d’acqua. Il corpo centrale originario dell’edificio, infatti, venne eliminato nei lavori di ristrutturazione dopo il primo crollo, e i due corpi di fabbrica rimanenti ora sono uniti da un tunnel aereo avveniristico che serviva proprio a non far scaricare le strutture portanti in una zona non idonea. «Quello che dobbiamo valutare è la natura della lesione - ammette Beccu - ho sentito anche oggi (ieri ndr) i tecnici comunali, faremo i controlli statici in quella porzione di solaio ma anche in tutta la scuola. È assolutamente necessario in questo momento individuare una ditta specializzata. Lunedì faremo la proposta per l’affidamento, ma non siamo ancora in grado di dare dei tempi di riapertura».

L’allarme

La segnalazione è stata fatta giovedì mattina alla fine dell’ultima ora di lezione da un docente di una classe terza, poco prima della campanella. Nell’ordinanza sindacale di chiusura a tempo indeterminato il sindaco Andrea Soddu parla della «segnalazione per la caduta di alcune porzioni di intonaco dall’ultimo solaio dell’immobile della scuola media Borrotzu, su una delle aule sottostanti» dando atto che i tecnici comunali, intervenuti sul posto, «hanno constatato l’entità del fenomeno e ritenuto che lo stesso sia meritevole di un’indagine più approfondita, con strumentazione idonea, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per i minori e il personale che frequentano la scuola». Sotto l’intonaco una crepa lunga circa un metro e mezzo.