Controlli stradali, tre persone denunciate 

L’alt imposto dalla pattuglia della Polizia locale in viale Monastir ha gettato nel panico conducente e passeggero di una Y10, che approfittando del buio si sono affrettati a nascondere alcuni oggetti nell’abitacolo. Tentativo inutile: gli agenti si sono accorti della manovra frettolosa e hanno recuperato un grande coltello a serramanico e una mazza da golf. I due uomini a bordo dell’utilitaria, un 39enne di Oristano e un giovane di 29 anni di Cabras, non hanno saputo giustificare il possesso di quegli oggetti potenzialmente in grado di offendere, così la Polizia locale li ha sequestrati, denunciando i due alla Procura.

Alcune ore prima, nel tardo pomeriggio, una pattuglia di motociclisti della stessa Polizia locale ha intimato l’alt a un uomo che in via Emilia, mentre guidava, era impegnato in una conversazione al cellulare. Invece di fermarsi, il conducente ha affondato il pedale dell’acceleratore, nel tentativo di sfuggire agli agenti motociclisti, a folle velocità. L’equipaggio ha subito iniziato un inseguimento che si è concluso in via Podgora, dove il conducente è sceso dall’auto e ha proseguito la fuga a piedi, tallonato nella corsa da uno degli agenti, che poi l’ha raggiunto e bloccato. L’equipaggio ha denunciato il 24enne cagliaritano per guida senza patente di guida, mai conseguita (una violazione già commessa in passato) e per resistenza. L’auto era noleggiata.

