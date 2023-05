Controlli sanitari per la popolazione organizzati da volontari e Comune 

L’amministrazione comunale di Sant’Andrea Frius sta avviando in collaborazione con i volontari di “Sardegna For You” una campagna di screening che sarà rivolta all’intera popolazione. L’amministrazione, sin dal suo insediamento, ha messo tra gli obiettivi principali anche quello del controllo e la prevenzione delle più diffuse patologie nel territorio.

Il Comune della Trexenta, guidato da Simone Melis, non è nuovo a questo tipo di attività visto che già lo scorso anno venne organizzato uno screening sulle patologie carotidee, a cui partecipò un buon numero di cittadini residenti. L’associazione e il Comune collaboreranno per l’organizzazione dello screening che avrà come focus diversi tipi di patologie come quelle relative alla tiroide, tumori della pelle, aneurismi, insufficienza venosa degli arti inferiori, ma anche problematiche relative all’alimentazione e alla postura, oltre a controlli relativi al tumore alla prostata e ai testicoli. (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA