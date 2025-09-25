Controlli rafforzati alle manifestazioni 

Occhi puntati sulle manifestazioni di piazza, per garantire che ciascuno possa esercitare il diritto di esprimere liberamente la propria opinione con i cortei, ma anche sulle possibili tensioni che possono sorgere nel corso delle manifestazioni a causa delle diverse criticità che si stanno vivendo nel contesto internazionale, oltre che italiano. La richiesta è giunta dal prefetto Giuseppe Castaldo e subito è stata trasformata in attività operativa dalle forze dell’ordine, i cui vertici hanno partecipato mercoledì mattina a una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica organizzato nella sede della Prefettura. Non è soltanto la delicata situazione politica e di guerra, a minacciare la quiete della comunità: dallo stesso prefetto erano giunte, nei giorni scorsi, chiare indicazioni sull’ordine pubblico in particolare per quanto riguarda piazza del Carmine, principale teatro dello spaccio di droga da parte di stranieri. E anche in questo caso si stanno muovendo le forze dell’ordine.

I cortei in piazza

La riunione in Prefettura è stata dedicata particolarmente alle tensioni internazionali, che hanno ricadute anche sul nostro territorio. Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, durante la riunione del Comitato, hanno assicurato il proprio impegno costante a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica attraverso presidi capillari che consentano il libero esercizio dei diritti dei cittadini.

I portavalori

Attenzione della Prefettura anche per i servizi di prevenzione e vigilanza sui percorsi abitualmente utilizzati dai mezzi blindati, che trasportano grandi somme di denaro, e sulle sedi degli istituti di vigilanza privati dove i soldi in contanti, destinati ad agenzie delle banche e a uffici postali, sono custoditi. «L’obiettivo condiviso», commenta il questore, Rosanna Lavezzaro, «è coniugare sicurezza e libertà, rafforzando la prevenzione e il controllo del territorio per garantire ai cittadini e agli operatori economici l’esercizio dei diritti sanciti e tutelati dalla nostra Costituzione». Lavezzaro sa che è uno dei periodi più “caldi” a livello internazionale dopo la Seconda guerra mondiale, «ma ciò non impedisce di alzare l’asticella sul tema della sicurezza. L’impegno delle forze dell’ordine non mancherà».

Piazza del Carmine

Intanto, le forze dell’ordine lavorano per restituire ai cagliaritani piazza del Carmine, il grande spazio in pieno centro da tempo in mano a bande di spacciatori africani e di sfaccendati, in gran parte italiani. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, con i colleghi delle stazioni di Stampace e Villanova, in un servizio straordinario hanno disposto l’allontanamento dalla piazza di cinque persone ben note alle forze di polizia. Denunciati un ventiduenne tunisino che era già stato allontanato e un 25enne della Guinea, già sottoposto al divieto di dimora in città e che ha tentato di opporre resistenza ai carabinieri. Il Comando provinciale sta già predisponendo analoghi servizi per i prossimi giorni.

