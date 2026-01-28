Controlli preselettivi ai cavalli 

Mentre sul fronte del decreto Abodi si continua a cercare una soluzione, la macchina organizzativa della Sartiglia va avanti. Ieri sono iniziate le visite veterinarie ai 114 cavalli, nella scuderia del Componidori dei Contadini, Daniele Mattu. trasformata in un presidio sanitario. A passare in rassegna uno per uno gli animali è stata la commissione veterinaria voluta dall’Istituzione Sartiglia, guidata dalla presidente Elisabetta Sechi.

Il protocollo è rigido e non lascia spazio a interpretazioni: prima il controllo del microchip e la verifica dei documenti, poi l’osservazione clinica infine l’esame cardiaco. Si tratta di accertamenti preselettivi fondamentali, effettuati nei giorni che precedono la manifestazione, per valutare lo stato di benessere psicofisico del cavallo e garantirne un profilo sanitario corretto. I controlli servono anche a prevenire il rischio di zoonosi, ovvero la trasmissione di eventuali malattie da un animale all’altro o all’uomo. La linea è chiara e non ammette deroghe: se un cavallo non risulta idoneo in questa fase preliminare, deve essere sostituito. Domani l’ultima parte dei controlli in attesa della Candelora di lunedì con la consegna dei ceri benedetti ai capicorsa. ( m.g. )

