Controlli per le “sinkhole” 

Nei giorni scorsi, nella località di Is Farcis a Sant’Anna Arresi, sono partiti i rilievi e gli studi geofisici e geognostici, per contrastare il fenomeno dei sinkhole (voragini nella superficie causati da un collasso del suolo o del substrato roccioso.). Le verifiche, effettuate tramite dei sondaggi nel sottosuolo, all’inizio avrebbero dovuto interessare solo la strada, ma durante i primi rilievi si è reso necessario, effettuare rilevazioni anche nei terreni adiacenti, anche di proprietà privata. Pertanto nei prossimi giorni verrà chiesta l’autorizzazione a tutti i proprietari per intervenire. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA