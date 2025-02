«Controlli notturni ai barracelli» 

La polizia locale di Nuoro non può fare le pattuglie notturne dopo le 22 perché non è armata e non c’è un regolamento apposito? «Che problema c’è, possono sostituirli appieno i barracelli che hanno già il regolamento, un tesserino che li abilita per queste cose, e qualcuno ha anche le armi personali. I barracelli non devono essere utilizzati solo per spostare le transenne nelle manifestazioni». Le parole, con più di un pizzico di vena polemica, sono di Lallo Manca, capitano dimissionario dalla compagnia barracellare di Nuoro.

Arrivano il giorno dopo la notizia, diventata pubblica, della richiesta alla polizia locale, in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, di dare un apporto nel controllo del territorio durante la notte con pattuglie dedicate. Richiesta al memento inevasa perché, appunto, la polizia locale di Nuoro è forse l’unica in un capoluogo di provincia a non avere le armi.

Soluzione immediata

Lallo Manca, nominato dal Consiglio comunale capitano della Compagnia barracellare di Nuoro, a fine dicembre ha inviato una lettera di dimissioni al commissario comunale Giovanni Pirisi, alla prefetta Alessandra Nigro e al comandante della polizia locale Massimiliano Zurru. Propone, però, la soluzione. Formalmente Manca non è stato ancora destituito dal suo ruolo (Pirisi deve accettare o respingere le dimissioni) e ha detto di essersi dimesso per motivi «personali» ma c’è già un sostituto indicato in assemblea dal gennaio scorso. Le parole di Manca («I barracelli non devono essere impiegati solo per spostare le transenne nelle manifestazioni») lasciano trasparire un’amarezza e una vena polemica che spiega meglio il motivo del suo addio. «I barracelli oggi nuotano in miseria assoluta - aggiunge - ma loro hanno già il regolamento, e qualcuno è già armato, ha un tesserino che li abilita a queste cose. Cosa si aspetta? I barracelli - prosegue - potrebbero sostituire appieno la polizia locale durante la notte».

I problemi

Del problema armi e della richiesta arrivata alla polizia locale in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza è a conoscenza anche il commissario Giovanni Pirisi che ammette: «La polizia locale attualmente non ha nemmeno le risorse umane, c’è un concorso per assumere un solo agente, sono pochi e non ci sono risorse per nuovi agenti». La polizia locale di Nuoro tiene le pistole chiuse in una cassaforte da anni. Non sono utilizzabili perché mancano un regolamento, un’armeria, i corsi adeguati e le visite mediche per accertare l’idoneità all’uso.

