Controlli nei fondali per il cavo sottomarino 

Prosegue fino al 30 aprile il monitoraggio dei fondali nelle acque di Terra Mala, per preparare la realizzazione del Tyrrhenian Link, il cavo elettrico sottomarino che collegherà la Sardegna alla Sicilia.

L’ordinanza della Capitaneria che proroga i divieti davanti alla scogliera e alla spiaggia è arrivata nei giorni scorsi. Già a marzo, la stessa Capitaneria aveva fatto sapere che, di giorno, la zona di mare di Terra Mala sarebbe stata interessata «da attività di prospezioni subacquee, con l’impiego di sommozzatori» e aveva vietato «di navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale, effettuare immersioni subacquee, svolgere attività di pesca e ogni altra connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata». Il cavo elettrico sottomarino è lungo 480 chilometri.

Sulla questione è intervenuto il presidente del Comitato Serena, Cosimo Guido: «Il Comitato Serena, che rappresenta molti residenti nel litorale interessato dall'intervento di Terna», premette, «non può che accogliere di buon grado il ricorso a fonti di energia rinnovabili. Si auspica un costante coinvolgimento della cittadinanza, un’informazione sul percorso attuativo e anche che ciò non ponga in secondo piano le questioni, ambientali e non, che interessano il litorale.

