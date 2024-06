«Controlli mirati contro il commercio abusivo in costa» 

Non solo salvamento a mare. Nel capitolo che riguarda l’operazione “Spiagge sicure 2024” una parte è destinata anche al contrasto del commercio abusivo e della contraffazione. Proprio per questo ieri è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il prefetto e il sindaco di Cuglieri, centro che ha ottenuto un finanziamento di 30mila euro messi a disposizione dal ministero dell’Interno. Un contributo strategico che garantisce risorse aggiuntive al bilancio comunale e conferma l’attenzione del Viminale per le esigenze di sicurezza dei territori», ha sottolineato il prefetto Salvatore Angieri durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Comune di Cuglieri con questi fondi potrà assumere a tempo vigili urbani e accendere telecamere per sorvegliare le spiagge. E proprio per il contrasto dell’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti il prefetto ha chiamato al tavolo anche gli altri sindaci dei Comuni costieri e saranno pianificati servizi di controllo lungo tutti i litorali e le borgate marine.

«Nel corso dell’incontro è stato fatto un nuovo punto sul salvamento a mare, a distanza di circa due mesi dalle riunioni presiedute dallo stesso prefetto – si legge in una nota della Prefettura – Alla presenza anche dei responsabili provinciali della Protezione civile, i sindaci hanno auspicato una maggiore disposizione di fondi da parte della Regione per assicurare la continuità dei servizi per tutta l’estate». Infine è stato approvato anche il progetto per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Albagiara. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA