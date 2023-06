Controlli in Ztl, fioccano multe nel centro   

Nessuno sconto ma nemmeno avvisi per gli automobilisti. Giovedì sera, alla vigilia della giornata di festa, in centro storico sono scattati i controlli per far rispettare le norme che regolano la circolazione nella zona a traffico limitato. Norme che esistono da decenni ma che finora non sono mai state applicate; adesso l'assessore alla Viabilità Ivano Cuccu ha deciso di cambiare rotta e rendere quella ordinanza operativa, così due giorni fa ha previsto un servizio straordinario da parte della polizia locale: a partire dalle 20 di giovedì, i vigili hanno effettuato i controlli e sono stati sanzionati ben 50 automobilisti che non rispettavano i divieti della Ztl.

Non sono mancate le proteste perché la maggior parte delle persone non era a conoscenza che le norme della Ztl sarebbero state osservate alla lettera, non ci sono state comunicazioni.

