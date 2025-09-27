Controlli in zona rossa: identificate 28 persone, due gli allontanamenti 

Continua a essere una “sorvegliata speciale”, piazza del Carmine, che per volontà del prefetto Giuseppe Castaldo è stata dichiarata “zona rossa” per quanto riguarda la microcriminalità, al termine di una recente riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica organizzato proprio in Prefettura. La conseguenza diretta di questa decisione è nei continui controlli da parte delle forze dell’ordine in piazza del Carmine, zona di spaccio di stupefacenti: i blitz sono ormai quotidiani e si estendono anche alle ore notturne.

Venerdì notte i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile del Comando provinciale, assieme ai colleghi delle stazioni di Sant’Avendrace e di Assemini, hanno sottoposto a controlli di polizia 28 persone. Per due di loro è stato disposto l’allontanamento dall’area: sono un sessantunenne cagliaritano e un ventottenne tunisino, entrambi disoccupati. I loro nomi sono stati trasmessi alla Polizia amministrativa per le valutazioni che sono di sua competenza e che potrebbero portare, nel prossimo futuro, all’adozione di nuovi e più severi provvedimenti.

Ogni giorno, dopo la decisione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il presidio dei carabinieri in piazza del Carmine controlla le persone che bivaccano nel grande spazio al centro della città, diverse delle quali spacciano stupefacenti. Diverse dosi di droga sono state sequestrate nei giorni scorsi dagli stessi investigatori dell’Arma.

