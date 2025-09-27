VaiOnline
Piazza del Carmine.
28 settembre 2025 alle 00:56

Controlli in zona rossa: identificate 28 persone, due gli allontanamenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Continua a essere una “sorvegliata speciale”, piazza del Carmine, che per volontà del prefetto Giuseppe Castaldo è stata dichiarata “zona rossa” per quanto riguarda la microcriminalità, al termine di una recente riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica organizzato proprio in Prefettura. La conseguenza diretta di questa decisione è nei continui controlli da parte delle forze dell’ordine in piazza del Carmine, zona di spaccio di stupefacenti: i blitz sono ormai quotidiani e si estendono anche alle ore notturne.

Venerdì notte i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile del Comando provinciale, assieme ai colleghi delle stazioni di Sant’Avendrace e di Assemini, hanno sottoposto a controlli di polizia 28 persone. Per due di loro è stato disposto l’allontanamento dall’area: sono un sessantunenne cagliaritano e un ventottenne tunisino, entrambi disoccupati. I loro nomi sono stati trasmessi alla Polizia amministrativa per le valutazioni che sono di sua competenza e che potrebbero portare, nel prossimo futuro, all’adozione di nuovi e più severi provvedimenti.

Ogni giorno, dopo la decisione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il presidio dei carabinieri in piazza del Carmine controlla le persone che bivaccano nel grande spazio al centro della città, diverse delle quali spacciano stupefacenti. Diverse dosi di droga sono state sequestrate nei giorni scorsi dagli stessi investigatori dell’Arma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 