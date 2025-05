Controlli in spiaggia, il Comune assume altri sei vigili urbani 

Un nuovo comandante – Domenico De Luce, da tanti anni punto di riferimento della polizia locale di Castiadas – e sei vigili in più. È la mossa del sindaco Eugenio Murgioni per garantire una estate più sicura ai turisti e ai residenti. De Luce con un decreto firmato dal primo cittadino è stato nominato responsabile della polizia locale sino al prossimo 31 dicembre (sino a poco tempo fa il responsabile era un alto funzionario del Comune) «in quanto – viene riportato nel documento - dotato della necessaria esperienza professionale nel settore e idoneo alla gestione del servizio». Servizio che sarà rafforzato, appunto, con ulteriori sei vigili da giugno sino ad ottobre.

Il potenziamento «si è reso necessario – ha spiegato Murgioni – anche in seguito alle criticità legate a congedi di maternità di alcune unità già assunte che hanno comportato una riduzione della forza operativa prevista». Le assunzioni, tutte full time a tempo determinato, costeranno alle casse del Comune 91mila euro più altri 40mila euro per la copertura delle indennità di maternità. In gran parte si tratta di risorse che arrivano direttamente dalle sanzioni comminate dalla stessa polizia locale (introiti per oltre centomila euro l’anno). L’obiettivo è organizzare una squadra di vigili sempre più in grado di controllare il territorio durante la stagione estiva. «È necessario – ha aggiunto il sindaco – intensificare i controlli e, fra le altre cose, contrastare l’abusivismo commerciale lungo le spiagge». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA