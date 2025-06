Controlli in galleria, chiude un tratto della 554 

Chiude al traffico martedì un tratto della statale 554 “cagliaritana”, in direzione Villasimius, per una un’ispezione all’interno della galleria di Bruncu Martineddu, in territorio di Quartu.

Il provvedimento entrerà in vigore nella fascia oraria compresa fra le 11 e le 13.30 del 10 giugno: interesserà il tratto compreso tra il chilometro 25,800 al chilometro 29,142. Il tutto, su richiesta dell'Anfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), che effettuerà l’ispezione annunciata.

Nel pomeriggio di lunedì 9 e nell'intera giornata di martedì 10, sono inoltre previsti restringimenti di carreggiata sempre lungo la 554 per brevi periodi, sempre lungo la stessa statale 554 (che porta alla Nuova Orientale e a Terra Mala, sulla litoranea di Quartu) in corrispondenza di altre opere oggetto ugualmente di ispezione da parte di Anfisa.

Il traffico sarà deviato con segnalazioni in loco lungo la viabilità alternativa, costituita dalla strada provinciale 17 e dalla statale 125 Var. Attesi disagi strettamente legati al tempo dell’ispezione nella galleria per gli automobilisti diretti nel Sarrabus.

