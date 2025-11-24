Controlli in galleria, chiude nella notte Pratosardo 

Tre giorni di lavori e inevitabili disagi per alcune gallerie lungo la statale 131 Dcn da oggi e fino a giovedì. Gli interventi comporteranno le chiusure alternate di entrambe le carreggiate, per il tempo strettamente necessario. Questa sera gli interventi riguarderanno la galleria Pratosardo nella fascia tra le 22 e le 6. Durante la chiusura della carreggiata in direzione Nuoro il traffico verrà deviato sulla rampa di uscita al chilometro 60,770 per immettersi lungo la strada provinciale 45, proseguire sulla viabilità urbana di Nuoro e la 131 Dcn al chilometro 50,500. Mercoledì, dalle 8 alle 15, lavori sulla galleria San Francesco Nord. Durante la chiusura della carreggiata in direzione Nuoro il traffico verrà deviato tra gli svincoli di Siniscola Nord e Sud, sulla viabilità comunale e sulla strada provinciale 12. Viceversa durante successiva la chiusura della carreggiata opposta. Sempre mercoledì 26, all’interno della medesima fascia oraria, dopo il completamento delle ispezioni nella galleria San Francesco Nord interventi nella galleria S’Iscala. (Budoni). Durante la chiusura il traffico verrà deviato sulla parallela statale 125. Infine, nella giornata di giovedì 27 le ispezioni saranno eseguite all’interno della galleria Berruiles, tra le ore 8 e le 16.

RIPRODUZIONE RISERVATA