Controlli gratuiti sui funghi nell’Ispettorato micologico 

Con l’autunno e la ripresa della raccolta di funghi spontanei, è a disposizione dei cittadini l’Ispettorato micologico, servizio Asl che offre consulenza gratuita su commestibilità e qualità delle specie raccolte per garantirne un consumo sicuro. Operativo nell’ambito del Servizio di Igiene degli alimenti, fa anche consulenza agli operatori di Pronto soccorso in caso di eventuali intossicazioni causate dall’ingestione di funghi velenosi, promuove corsi di formazione, fornisce certificazioni di commestibilità per la vendita al dettaglio. Apre dal 6 novembre nei distretti di Nuoro, Sorgono, Macomer e Siniscola.

