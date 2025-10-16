VaiOnline
17 ottobre 2025

Controlli gratis al Policlinico per l’osteoporosi 

Gli endocrinologi e i reumatologi del Policlinico Duilio Casula scendono in campo contro l’osteoporosi. Lunedì al piano zero del Blocco C, dalle 15 alle 18, in occasione della Giornata mondiale dedicata a questa malattia delle ossa, gli specialisti dell’Azienda ospedaliero universitaria cagliaritana saranno impegnati con consulti su prenotazione per la prevenzione del rischio di osteoporosi.

I cittadini interessati, questa mattina dalle 9 alle 11 possono chiamare al numero 07051096517 per prenotare l’appuntamento negli ambulatori di Endocrinologia del Policlinico Duilio Casula, a Monserrato.

L’iniziativa è promossa dalla Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro (Fedios) assieme all’ Associazione malati reumatici e con la partnership della Società italiana dell'Osteoporosi del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (Siommms), che condividono l’obiettivo di creare una rete multidisciplinare di esperti per ottimizzare la gestione e la prevenzione delle fratture provocate da fragilità.

L’iniziativa si svolge con il supporto delle aziende farmaceutiche Ibsa Farmaceutici Italia, come principale sponsor, e Theramex.

