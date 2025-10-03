VaiOnline
Mare Sicuro.
04 ottobre 2025 alle 00:38

Controlli e salvataggi, un bilancio da record per la Guardia costiera 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre 7.700 controlli, 349 persone soccorse - di cui quattro decedute - 18 imbarcazioni recuperate o soccorse per avarie al motore, per essersi incagliate o a causa delle condizioni meteo. Sono alcuni dei dati del bilancio dell'attività Mare e laghi sicuri condotta dalla Guardia costiera di Cagliari nel corso dei mesi estivi e da poco conclusa. L'intera attività si è sviluppata lungo i circa 950 km di costa ricadenti nella giurisdizione della Direzione Marittima, coinvolgendo 49 Comuni rivieraschi e tre Aree Marine Protette - Capo Carbonara, Capo Spartivento e Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre - con il concorso di assetti navali, terrestri e aerei, inclusi i mezzi della 4ª Sezione Volo di Decimomannu e del 4° Nucleo Subacquei della Guardia Costiera. Sono stati effettuati 7.741 controlli, di cui 1.607 sulle imbarcazioni, 1.201 sugli stabilimenti balneari, 2.410 sul demanio, 368 sul traffico marittimo e 2.155 su altre attività. Sono stati elevati complessivamente 340 verbali amministrativi. Undici le denunce tra le quali spiccano le 4 per abusi demaniali e 4 in materia ambientale. «Non sono mancati casi di particolare rilievo, come quelli riscontrati nei comuni di Narbolia, Arborea e Domus de Maria, - spiegano dalla Capitaneria - dove sono emerse occupazioni abusive di aree demaniali marittime con conseguente sequestro di attrezzature balneari». Nel bilancio anche l'intervento di soccorso effettuato a Villasimius per l'evacuazione della spiaggia di Punta Molentis, a causa del vasto incendio di vegetazione che aveva circondato l'area.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero.

L’Italia va in piazza per Gaza

Hamas accetta il piano di pace di Trump: «Pronti a rilasciare gli ostaggi» 
Lo sciopero

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 
la crisi

Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi»

Svolta in serata. Il presidente Usa: ora Israele fermi le bombe 
Regione

La Finanziaria 2026 muove i primi passi

L’assessore Meloni: «L’obiettivo è approvare la manovra entro l’anno» 
Alessandra Carta
Cronaca

Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia

Delitto di Palau, i Ris al lavoro: si cercano i complici del carnefice 
Andrea Busia
L’intervista

Il cacciatore di virus:  «Nella pandemia la paura è stata la mia compagna»

Ferdinando Coghe, 69 anni, va in pensione: «Viaggerò con mia moglie, e ho un progetto» 
Piera Serusi
Energia

Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta

Nuove regole e vincoli sulle distanze tra gli impianti e i monumenti tutelati 
Lorenzo Piras