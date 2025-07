«Controlli di polizia al Poetto» 

L’ultima aggressione è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gli operatori balneari del Poetto, quelli che la notte hanno deciso di stare chiusi per evitare risse e pestaggi (quasi tutti tranne quattro-cinque), non ci stanno più: il tratto quartese del lungomare sta diventando un luogo pericoloso e occorre intervenire. Per questo lanciano l’appello alla questura per inviare un presidio fisso, così come accade in diverse zone di Cagliari.

Tutto questo mentre il 23enne preso a pugni domenica scorsa mentre andava a prendere il suo scooter all’uscita di un locale, venerdì sarà operato per cercare di rimettergli a posto la mandibola.

L’appello

«Noi già dall’anno scorso» spiega Gianni Murru titolare dell’Alta Marea e delegato per conto dell’associazione balneari Sardegna per il territorio di Quartu con Confindustria, «come operatori balneari abbiamo fatto la scelta di non aprire la notte proprio a seguito di risse, aggressioni e pestaggi che si erano verificati anche negli anni scorsi. Sui gestori che fanno intrattenimento non possiamo mettere bocca. L’amministrazione conosce questa problematica ma di più di quello che fa, siamo consapevoli che non può fare».

Chi deve intervenire, aggiunge Murru, «è la Questura con un presidio fisso. L’abbiamo già detto anche in altre occasioni: se non ci trattano come trattano Cagliari per preservare la sicurezza, non ne usciamo. Siamo considerati come operatori di serie B. A Cagliari prendono tutte le contromisure in piazza del Carmine, in piazza Yenne, in piazzetta Savoia, nella zona della Marina, invece da queste parti se succede qualcosa allora arrivano ma soltanto dopo. E purtroppo non è sufficiente».

I giovani

Lo dicono anche i ragazzi che il Poetto lo frequentano la sera, non soltanto per andare nei locali ma magari anche per fare una passeggiata e che vorrebbero divertirsi per poi poter tornare a casa tranquilli, senza il rischio di finire coinvolti in una rissa. «Il Poetto non è un posto per niente tranquillo» dice Laura 20 anni che il cognome preferisce non rivelarlo, «succedono troppe risse soprattutto dopo le serate e molto spesso non è nemmeno per colpa dell’alcol o altro. Lo fanno per farsi vedere. Bisognerebbe mettere sia pattuglie in strada che buttafuori in giro nei parcheggi e così forse le risse non ci sarebbero più».

Intanto il 23 enne pestato nei giorni scorsi è ancora ricoverato dolorante. Cercava di raggiungere i parcheggi quando era stato circondato da un gruppetto di sei persone. Uno di questi lo aveva colpito con un pugno, senza nessun motivo, rompendogli la mandibola. Poi lo avevano inseguito, finché non era riuscito a rifugiarsi al Mc Donald’s da dove aveva chiamato l’ambulanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA