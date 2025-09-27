VaiOnline
Monserrato-Selargius-Sestu
28 settembre 2025 alle 00:55

Controlli dei carabinieri: una raffica di denunce e due persone arrestate 

Raffica di controlli in tutto l’hinterland da parte dei carabinieri.A Monserrato, i carabinieri hanno rintracciato e ammanettato una 24enne disoccupata, destinataria di un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Cagliari, dovendo espiare una pena di 2 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio commessi nel 2019. A Selargius invece è stato arrestato un 36enne disoccupato al quale il Tribunale di Sorveglianza ha revocato la misura dei domiciliari rispedendolo in carcere. Cinque invece le persone segnalate come assuntori di droga: un 41enne disoccupato residente a Sestu trovato in possesso di marijuana e cocaina; un 39enne panettiere residente a Maracalagonis bloccato con dosi di cocaina; due minorenni, rispettivamente di 17 e 16 anni, sorpresi con hashish e marijuana a Burcei e un 32enne di origine tunisina, domiciliato in un centro di accoglienza a Monastir, trovato in possesso di hascisc. Denunciato anche un 36enne disoccupato residente a Selargius: fermato a un posto di blocco, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un machete.

A Sestu, invece, un 40enne operaio edile è stato sorpreso alla guida di una Fiat Grande Punto nonostante la patente gli fosse stata revocata nel 2021. L’auto, risultata anche priva di copertura assicurativa, è stata sequestrata. Infine, per evasione dai domiciliari, sono stati denunciati un 77enne pensionato residente a Monserrato e un 24enne disoccupato, anch’egli residente a Monserrato, risultato irreperibile.

