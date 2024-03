Controlli con l’autovelox, pronto il nuovo calendario 

Il comando della polizia locale di Nuoro ha disposto il nuovo calendario con l’indicazione delle date e delle vie cittadine dove sarà posizionato l’autovelox per il mese di aprile. Il calendario potrebbe subire modifiche in relazione a contingenti esigenze di servizio.

I rilevamenti saranno effettuati direttamente dal personale della polizia locale di Nuoro, che raccomanda di adottare sempre una guida prudente, nel rispetto dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica al fine di ridurre gli incidenti stradali.

Si inizia il 2 aprile con i controlli in programma in via Segni, via Pertini, viale Murichessa, via Catte, via Tempio e via Biasi.

