Controlli con l’autovelox in centro e nelle periferie 

Continuano i controlli della polizia urbana, guidata da Massimiliano Zurru, con l’autovelox Oggi operativo nelle vie Della Resistenza, Don Bosco, Mannironi, Lombardia; domani nelle vie dei Platani, Segni, Convento, Dessanay e Pedemontana. Sabato nelle vie Mughina, Costituzione, Gramsci, Sardegna. Il 23 gennaio controlli nelle vie Murichessa, Funtana Buddia, Dante, Ciusa, Don Bosco. Il 24 a Mughina, vie Pertini, Segni, Biasi, Martiri della libertà. Il 25 nelle vie Lollove, Roma, Aspromonte, Brigata Sassari, Biscollai, Tempio. Il 30 gennaio in via Segni, Repubblica, Dei Platani, Badu 'e Carros, e il 31 in via Santa Barbara, Deffenu, San Giovanni Battista e via Veneto. (g. pit.)

