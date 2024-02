Controlli col telelaser, il calendario di marzo  

È stato pubblicato il calendario del telelaser mobile Trucam per il mese di marzo. Ecco dove e quando si potrà trovare: di mattina verrà posizionato dalle 8 alle 13 in via Riu Mortu domani, poi il 5 marzo, il 15, il 20, il 26 e il 29. Stessa fascia oraria in via Decio Mure l’8, in via Giulio Cesare il 13, mentre in via Cesare Cabras il 19 e il 27. La sera, dalle 15 alle 20 invece sarà presente in via dell’Università il 2 e il 23, poi in via Zuddas il 6, in via Sant’Angelo il 12, in via Palau il 16 e in via Crasso il 22.

