Carbonia.
10 febbraio 2026 alle 00:48

«Controlli attenti sul ritiro dei rifiuti» 

L’assessore all’Ambiente replica ai dubbi dei cittadini per l’appalto alla De Vizia 

Il secco indifferenziato resterà due settimane in casa, il rischio che la reazione (da incivili) sia di gettare tutto al primo angolo di strada. E poi i mancati ritiri, i mastelli rotti, le attese infinite per conferire gli ingombranti. Alla notizia che la società De Vizia ha di nuovo vinto per i prossimi otto anni (aggiudicazione provvisoria) la gara d’appalto per la nettezza urbana, in città sono emerse osservazioni per le luci e le ombre che da 20 anni il servizio rappresenta e per le novità annunciate.

I dubbi

I dubbi sono tanti, prima di tutto il tema del secco che verrà ritirato ogni 15 giorni. Ininfluente per chi abita in appartamenti grandi o ha un giardino, ma chi sta in un alloggio piccolo? «Il piano regionale di gestione dei rifiuti – replica l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – impone queste direttive, pena la riduzione delle premialità, finalizzate alla tariffazione puntuale, cioè una Tari commisurata ai rifiuti prodotti, e all’aumento della differenziata: carta e plastica sono valorizzabili, e talvolta finiscono erroneamente nel secco che ha costi più elevati di smaltimento». La differenziata a Carbonia è inchiodata al 76 per cento: il Comune punta a quota 80. La novità del bustone del secco che diverrà arredo casalingo potrebbe venire introdotta «con un processo graduale, poi si vedranno le effettive criticità e, se necessari, i correttivi come già in passato fatto con fondi di bilancio». La tentazione insana, per chi è in sofferenza, di gettare il bustone dietro l’angolo? «Inciviltà allo stato puro, come già testimoniano le discariche abusive: non può essere una giustificazione». C’è chi ha posto la questione dei panni: «Seguono e seguiranno un canale diverso con un giro di ritiri potenziato».

Le lacune

Sui social da anni proliferano gli strali per i casi di mancati ritiri o di mastelli rotti: «Siamo dinanzi a un nuovo progetto, si riparte da zero e non ci interessa chi ha vinto perché la parte politica non ha nulla a che fare con gli aspetti tecnici: anticipiamo solo che sono previsti sistemi di controllo e meccanismi sanzionatori automatici e con la supervisione di un direttore dell’esecuzione del contratto: sarà tolleranza zero nei confronti degli inadempimenti».Più di una volta sono stati registrati casi in cui il ritiro degli ingombranti è equivalso ad attese snervanti di settimane: «È dipeso spesso – replica l’assessore - dalle capacità delle piattaforme di stoccaggio che non sono a Carbonia e con le quali occorre fare i conti». Altro aspetto che stupisce sarà l’aumento (4 volte al mese) della frequenza del ritiro della carta: «Finisce in modo inappropriato nel secco molta carta».

