«Controlli attenti sul ritiro dei rifiuti» 

Il secco indifferenziato resterà due settimane in casa, il rischio che la reazione (da incivili) sia di gettare tutto al primo angolo di strada. E poi i mancati ritiri, i mastelli rotti, le attese infinite per conferire gli ingombranti. Alla notizia che la società De Vizia ha di nuovo vinto per i prossimi otto anni (aggiudicazione provvisoria) la gara d’appalto per la nettezza urbana, in città sono emerse osservazioni per le luci e le ombre che da 20 anni il servizio rappresenta e per le novità annunciate.

I dubbi

I dubbi sono tanti, prima di tutto il tema del secco che verrà ritirato ogni 15 giorni. Ininfluente per chi abita in appartamenti grandi o ha un giardino, ma chi sta in un alloggio piccolo? «Il piano regionale di gestione dei rifiuti – replica l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – impone queste direttive, pena la riduzione delle premialità, finalizzate alla tariffazione puntuale, cioè una Tari commisurata ai rifiuti prodotti, e all’aumento della differenziata: carta e plastica sono valorizzabili, e talvolta finiscono erroneamente nel secco che ha costi più elevati di smaltimento». La differenziata a Carbonia è inchiodata al 76 per cento: il Comune punta a quota 80. La novità del bustone del secco che diverrà arredo casalingo potrebbe venire introdotta «con un processo graduale, poi si vedranno le effettive criticità e, se necessari, i correttivi come già in passato fatto con fondi di bilancio». La tentazione insana, per chi è in sofferenza, di gettare il bustone dietro l’angolo? «Inciviltà allo stato puro, come già testimoniano le discariche abusive: non può essere una giustificazione». C’è chi ha posto la questione dei panni: «Seguono e seguiranno un canale diverso con un giro di ritiri potenziato».

Le lacune

Sui social da anni proliferano gli strali per i casi di mancati ritiri o di mastelli rotti: «Siamo dinanzi a un nuovo progetto, si riparte da zero e non ci interessa chi ha vinto perché la parte politica non ha nulla a che fare con gli aspetti tecnici: anticipiamo solo che sono previsti sistemi di controllo e meccanismi sanzionatori automatici e con la supervisione di un direttore dell’esecuzione del contratto: sarà tolleranza zero nei confronti degli inadempimenti».Più di una volta sono stati registrati casi in cui il ritiro degli ingombranti è equivalso ad attese snervanti di settimane: «È dipeso spesso – replica l’assessore - dalle capacità delle piattaforme di stoccaggio che non sono a Carbonia e con le quali occorre fare i conti». Altro aspetto che stupisce sarà l’aumento (4 volte al mese) della frequenza del ritiro della carta: «Finisce in modo inappropriato nel secco molta carta».

