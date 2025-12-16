«Controlli attenti in gravidanza» 

«L’anemia in gravidanza è una condizione in cui l’emoglobina nel sangue è troppo bassa, genericamente inferiore a 11 g/dL», sostiene Stefania Sanna, capo reparto di Patologia ostetrica all’Unità operativa complessa della Clinica Ostetrica e Ginecologica del policlinico ‘Duilio Casula’ dell’AOU di Cagliari: «L’OMS stima che circa il 37% delle donne in gravidanza ne soffra. Spesso la causa principale è la carenza di ferro, anche se possono intervenire altri fattori come la carenza di folati, vitamina B12, infezioni, malassorbimento secondario a interventi di chirurgia bariatrica e soprattutto una condizione molto frequente nella nostra Isola rappresentato dallo stato di portatore di trait thalassemico (anemia mediterranea). Si osserva talvolta anche un’anemia mista, ovvero la concomitanza di più di una delle sopraccitate condizioni. L'anemia deve essere individuata, classificata e trattata quanto prima nel corso della gravidanza, in quanto può determinare delle importanti ripercussioni sulla madre (stanchezza, affanno, capogiri, palpitazioni) e sul feto (basso peso alla nascita, parto prematuro, disturbi dello sviluppo neuroevolutivo). Ma soprattutto l’adeguata gestione dell’anemia in gravidanza è fondamentale per la prevenzione e trattamento dell’emorragia del post-partum (EPP) che rappresenta in Italia e in Sardegna la prima causa di morte materna diretta».

«Le raccomandazioni nazionali e internazionali prevedono per tutte le donne la valutazione della concentrazione di emoglobina nel primo, secondo e terzo trimestre di gravidanza», prosegue Sanna: «Al Policlinico Universitario di Monserrato è stato elaborato e adottato il Patient Blood Management (PBM), ovvero un protocollo multidisciplinare finalizzato alla gestione ottimale dell’anemia con l’obiettivo non solo di migliorare i risultati delle pazienti, ma anche minimizzare il ricorso alla trasfusione».

«Qualora si rilevi uno stato anemico lieve-moderato», aggiunge la specialista, «è indicato iniziare la terapia con il ferro per via orale. È fondamentale affiancare al ferro l’acido folico e, in caso di carenza documentata, la vitamina B12».

«Nel caso in cui la paziente non risponda adeguatamente alla terapia orale», spiega la dottoressa, «in una situazione di intolleranza alla terapia, o di necessità di ripristino in tempi rapidi dei valori di emoglobina o delle scorte di ferro, si ricorre alla somministrazione della terapia marziale endovenosa, al fine di evitare la terapia trasfusionale o complicanze».