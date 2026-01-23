VaiOnline
Sopralluogo.
24 gennaio 2026 alle 00:12

Controlli al porticciolo: nessuna irregolarità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nessuna irregolarità al porticciolo di Sant’Elia. Lo hanno confermato i carabinieri al termine di un un servizio straordinario di controllo nel quartiere. L’intervento ha interessato in particolar modo la sede di una cooperativa che gestisce il porticciolo locale. Nel corso del sopralluogo, che ha coinvolto anche Nas e Nil, le forze in campo hanno effettuato approfondite verifiche con lo scopo di accertare il rispetto delle normative igienico-sanitarie, edilizie e del benessere animale.

I controlli hanno rilevato una corretta gestione della struttura. Il personale veterinario ha inoltre verificato le condizioni degli animali presenti nell’area, accertando il loro ottimo stato di salute, il corretto mantenimento e la regolare presenza dei microchip identificativi. Anche i controlli condotti sulle strutture installate e sul punto ristoro riservato ai soci non hanno evidenziato criticità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna