Controlli al porticciolo: nessuna irregolarità 

Nessuna irregolarità al porticciolo di Sant’Elia. Lo hanno confermato i carabinieri al termine di un un servizio straordinario di controllo nel quartiere. L’intervento ha interessato in particolar modo la sede di una cooperativa che gestisce il porticciolo locale. Nel corso del sopralluogo, che ha coinvolto anche Nas e Nil, le forze in campo hanno effettuato approfondite verifiche con lo scopo di accertare il rispetto delle normative igienico-sanitarie, edilizie e del benessere animale.

I controlli hanno rilevato una corretta gestione della struttura. Il personale veterinario ha inoltre verificato le condizioni degli animali presenti nell’area, accertando il loro ottimo stato di salute, il corretto mantenimento e la regolare presenza dei microchip identificativi. Anche i controlli condotti sulle strutture installate e sul punto ristoro riservato ai soci non hanno evidenziato criticità.

