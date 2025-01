Controlli a vasto raggio, denunciate nove persone 

Ai più non era sfuggito il grande movimento delle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni delinquenziali che ultimamente hanno scosso la quiete di Siniscola. Soprattutto nella giornata in cui era stato messo a segno l’ultimo blitz incendiario contro una Renault Clio di una giovane donna. Ieri i carabinieri della compagnia di Siniscola hanno ufficializzato i risultati dell’attività di controllo e di prevenzione effettuata in quei giorni. Nella lente d’ingrandimento dei militari sono finiti diversi sospettati di detenzione di materiale illecito focalizzandosi proprio sul contrasto agli incendi delle autovetture e alla diffusione di sostanze stupefacenti. A finire nei guai sono state nove persone, tutte denunciate in stato di libertà con accuse di diverso tipo. Due, rispettivamente di 27 e 45 anni, sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di droga. Due automobilisti di 42 e 39 anni sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza con un alto tasso alcolemico. Un 19enne, un 40enne ed un 45enne, sono stati denunciati per possesso di coltelli a serramanico mentre un uomo di 45 perché trasportava dentro la sua automobile in una zona residenziale della cittadina dei grimaldelli in modo ingiustificato.

RIPRODUZIONE RISERVATA