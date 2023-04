Controlli a tappeto su strade e locali, multate due pizzerie 

I carabinieri hanno intensificato il controllo delle strade e di diversi locali pubblici alla vigilia della Pasqua. All’operazione hanno partecipato anche i militari del Noe che hanno ispezionato diverse pizzerie: in due sono state rilevate piccole irregolarità di carattere sanitario, traducibili in una multa. Neppure uno dei locali visitati è stato comunque chiuso. L’operazione è scattata venerdì notte e si è conclusa ieri sera con la mobilitazione di diverse pattuglie del Nucleo operativo e del Nucleo radiomobile di via Milano, coordinati dal capitano Pietro Lucania e dal tenente Ignazio Cabras. I militari si sono spinti anche sulla strada panoramica sino a Torre delle Stelle e Solanas bloccando un centinaio di auto, effettuando anche dei test con l’etilometro. Nessuna irregolarità è stata riscontrata.

È il preludio di quanto programmato per il lunedì di Pasquetta, quando saranno intensificati i controlli anche con l'utilizzo di unità cinofile. I posti di blocco saranno mirati soprattutto a cercare di garantire la regolarità del traffico e controllare i limiti di velocità, visto che è previsto il solito esodo del dopo Pasqua verso le località del litorale e dell’entroterra. (ant.ser.)

