Controlli a tappeto per stanare gli evasori Tari 

Il recupero delle risorse derivanti dall’evasione fiscale è una conseguenza del prospero bilancio economico che vanta il Comune d’Iglesias ed è per questo che l’amministrazione comunale intende proseguire in questa direzione con una nuova serie di controlli.

Le utenze

Nei giorni scorsi l’assessore con delega alla Polizia locale e all’Ambiente ha annunciato delle verifiche sui contribuenti Tari: «Avvieremo dei controlli incrociati fra le utenze di Abbanoa, Enel e altre utenze attivate presso ogni stabile presente sul territorio comunale - ha precisato Francesco Melis - Questo per consentire non solo di scovare eventuali evasori, ma anche di evitare l’abbandono incontrollato dei rifiuti nel territorio». La suddetta azione è solo l’ultima in ordine cronologico di quelle effettuate dall’amministrazione comunale, volte al recupero dei debiti. La più importante ed imponente (che ha permesso di ottenere una cifra a molti zeri) è stata quella di “emanciparsi” dall’agenzia di riscossione pubblica ed affidare tramite una gara, il sistema di riscossione coattivo ad una società privata. «Uno dei problemi dei Comuni non è tanto effettuare l’accertamento sul dovuto, quanto l’incapacità d’incassarlo. - spiega il sindaco Mauro Usai - La maggior parte del credito vantato e riscontrato a discapito degli evasori, anche se non incassato, per legge deve essere coperto dal Comune e di conseguenza dai cittadini tramite l’aumento delle tasse. La nostra azione politica è stata quella di effettuare uno studio approfondito. Nei controlli di gestione alla voce “evasione” risultava una cifra superiore ai 4 milioni euro. Occorreva porre rimedio perché uno dei passaggi più importanti in un Bilancio, non è tanto incassare subito, quanto dimostrare alla Corte dei Conti di saperlo fare negli anni».

Diseguaglianze

Lo studio portato avanti ha rivelato un retroscena quantomeno curioso e che il primo cittadino definisce come “la cristallizzazione della disuguaglianza”: «Perché il 10 percento dei debitori d’Iglesias deteneva più del 60 percento del debito complessivo. - prosegue Usai - È evidente che i più rilevanti debitori nei confronti del Comune non fossero dei “normali” padri di famiglia che hanno scordato di pagare l’Imu o una rata del mutuo, si trattava invece d’importanti proprietari, pubblici, oltre che privati».

Così intervenendo sull’evasione fiscale di Imu e Tari sui pochi “ricchi”, Usai rivela come si è riusciti a recuperare una somma decisamente importante, che ha consentito di ridurre il “fondo crediti di dubbia esigibilità” con il conseguente sgravio sulle tasche dei contribuenti: «Perché la medesima dinamica - prosegue - ha permesso di abbassare le tasse, aumentare i servizi e investire sulla cultura. È un meccanismo virtuoso sulla gestione dei soldi pubblici».

