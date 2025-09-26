Controlli a tappeto contro i roghi di rifiuti 

Telecamere, più controlli con il coinvolgimento di Arpas, Forestale e Prefettura, e potenziamento della compagnia barracellare. L’allarme roghi notturni approda in Consiglio comunale a Selargius con un ordine del giorno della minoranza approvato all’unanimità. «La salute pubblica e l’ambiente vanno tutelati», l’appello del consigliere Franco Camba, primo firmatario del documento. «Ci sono indagini in corso, troveremo i responsabili», assicura il sindaco Gigi Concu.

L’emergenza

Tema al centro del dibattito in Comune dopo gli appelli dei comitati di quartiere, da Is Corrias a Su Planu, sino alle zone a ridosso delle Statali 554 e 387. «Da tempo i residenti denunciano la presenza di roghi notturni, con conseguente sprigionamento di fumi tossici e odori insalubri», ricorda il consigliere Camba. «Episodi riconducibili all’accensione di cumuli di rifiuti e materiali plastici, che determinano una grave forma di inquinamento atmosferico e ambientale, con rischi per la salute della popolazione».

Allarme ribadito da diversi consiglieri durante il dibattito concluso con il sì bipartisan all’ordine del giorno. Nel documento viene chiesto a sindaco e Giunta di «potenziare tutte le procedure necessarie, in collaborazione con le autorità competenti per il monitoraggio e la repressione del fenomeno dei roghi notturni». C’è anche l’impegno di «potenziare la compagnia barracellare, estendere un piano di controllo costante delle aree a rischio, anche mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza e l’incremento della vigilanza».

Controlli ambientali

Ma anche «richiedere ad Arpas e Asl di garantire indagini e rilevazioni ambientali e sanitarie sui livelli di inquinamento dell’aria e sui rischi per la popolazione, aprire un tavolo permanente con i comitati di quartiere, i comitati di difesa del territorio e le associazioni civiche». E «valutare la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari relativi a episodi di combustione illecita di rifiuti sul territorio comunale».

Indagini e video

Il sindaco ha garantito il massimo impegno. «Ci stiamo lavorando da tempo, sui roghi nelle vicinanze del campo rom ci sono indagini in corso, così come per quelli a Su Pezzu Mannu e nelle vicinanze della Motorizzazione», spiega Concu. Stesso problema a ridosso della 387 e nel confine con Sestu, dove i rifiuti vengono occultati e poi bruciati: «Zone difficili da raggiungere se non con furgoni e fuoristrada e dove stiamo intensificando i controlli insieme alla vigilanza ambientale».

