Controlli a Stampace contro la malamovida: denunciati 5 giovani 

Le richieste di maggiori controlli nel weekend sono state avanzate, dal comitato residenti di Stampace, la scorsa settimana nell’incontro in Prefettura. E così tra sabato e domenica nel quartiere si è notata la presenza di diverse pattuglie dei carabinieri. Un servizio coordinato dal comando provinciale dell’Arma di contrasto alla malamovida, proprio come disposto dal prefetto.

I militari hanno effettuato diverse verifiche nei locali notturni e ristoranti, per poi identificare numerosi giovani. Cinque sono stati denunciati: tre perché sorpresi con degli oggetti pericolosi, altri due perché ubriachi alla guida. Altri cinque ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti perché avevano alcune dosi.

Non soltanto servizi di prevenzione. I carabinieri hanno effettuato degli interventi di primo soccorso a tre giovani che si sono sentiti male a causa dell’abuso di alcol, in attesa dell’arrivo del personale del 118.

L’incontro tra il comitato dei residenti di Stampace e il prefetto è arrivato dopo alcuni gravi episodi successi nel quartiere: il pestaggio, per questioni di viabilità, a una famiglia in via Mameli e un’aggressione sessuale avvenuta nelle scalinate della chiesa di Sant’Anna. I presunti responsabili dei due episodi sono stati poi identificati. Ma gli abitanti e i commercianti di Stampace hanno chiesto più controlli proprio per prevenire episodi di violenze ma anche si spaccio. Da qui la convocazione del Comitato provinciale sull’ordine pubblico e la sicurezza con il prefetto Giuseppe Castaldo, il questore Rosanna Lavezzaro e il sindaco Massimo Zedda. (m. v.)

