Controlli a sorpresa nei locali dopo Crans Montana 

«Più controlli nei locali per garantire maggior sicurezza ai cittadini durante il tempo libero e a chi lavora nelle attività». È il messaggio della prefetta Paola Dessì al termine del vertice di piazza Palazzo. Il tema della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica era proprio la sicurezza nei pubblici esercizi, nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

La riunione

Dopo la tragedia di Capodanno di Crans-Montana, si chiedono infatti più controlli e maggiore attenzione nei locali notturni, nei bar e nelle discoteche. «La percezione è che qui il livello di sicurezza sia buono», aggiunge la prefetta, «ma intensificheremo i controlli per capire se poi questo corrisponde anche alla realtà».

All’incontro nella sede della prefettura hanno partecipato i vertici territoriali delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, gli amministratori locali, tra cui il sindaco Massimo Zedda e i presidenti delle altre province del territorio, e le associazioni di categoria.

«La sicurezza è un valore fondamentale», afferma Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna, «nei prossimi giorni ci attiveremo con una serie di iniziative per far capire quali sono i principali obblighi da parte dell’imprenditore e supportare quelli che per negligenza o dimenticanza sono rimasti indietro».

Di fatto non c’è nessuna nuova regola, ma solo maggiore attenzione alle regole da rispettare: «Ci sono già delle norme molto stringenti, questi aspetti saranno oggetto di verifica», conferma Paola Dessì.

In centro

In piazza Palazzo si è discusso anche del tema sicurezza generale in città: «La collaborazione tra esercenti e forze di polizia è necessaria, esiste già e dobbiamo continuare a perseguirla», sottolinea la prefetta, «mi riferisco in particolare al centro della città dove è in vigore la zona rossa con buoni risultati». La zona rossa, al momento, è attiva fino al 28 febbraio: «Ma nei prossimi giorni ci saranno sicuramente novità in merito», conclude.

«I reati in centro sono diminuiti», dice Frongia, «abbiamo comunque fatto presente che ci sono ancora delle difficoltà, ma a volte forse c’è anche una percezione distorta da parte dei commercianti. È importante poi che gli imprenditori denuncino quando subiscono un reato in modo da aiutare le forze dell’ordine a supportarci». Sulla videosorveglianza, invece: «Abbiamo chiesto di trovare il modo di avere una parte di fondo perduto per implementare le telecamere e avere un centro storico più controllato».

