Controllate 800 persone e 530 auto 

Durante il Ferragosto i carabinieri hanno intensificato i controlli in città e in provincia per garantire la sicurezza dei cittadini. militari dell’Arma hanno rafforzato i presidi dei centri costieri, disposto maggiori controlli a locali e manifestazioni, garantito costante vigilanza dei paesi dell’entroterra e un capillare dispiegamento di pattuglie e posti di controllo lungo le principali strade provinciali.

Oltre 200 uomini e 100 autoveicoli del comando provinciale di Nuoro hanno animato un imponente dispositivo di sicurezza che ha consentito di controllare 800 persone, 530 auto e circa 50 locali pubblici.

Rilevante è stato l’effetto preventivo e deterrente dei controlli su strada, testimoniato da una decina di sanzioni per violazioni al codice della strada. Tre le denunce di conducenti con il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza alcolica e una contestazione per mancanza della copertura assicurativa con contestuale sequestro del veicolo.

Inoltre, per quanto riguarda gli illeciti penali e amministrativi, una persona è stata denunciata e undici sono state segnalate alla Prefettura (tutte in relazione alla detenzione e uso di sostanze stupefacenti), a fronte di un centinaio di grammi di droga complessivamente sequestrata.

RIPRODUZIONE RISERVATA