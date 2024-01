«Controllare le notizie» Bufera sulla proposta di riforma dell’editoria  

Una riforma dell’editoria che certifichi la veridicità delle notizie. A proporla è il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone. La proposta (d’intesa con il governo) secondo il deputato di Fratelli d’Italia dovrebbe prevedere un controllo di quanto scritto nella rete: «Non è possibile che solo per fare clickbaiting, ossia per monetizzare i contatti sui siti, si costruisca un titolo-gancio e si finisca per criminalizzare, se non ridicolizzare, le libere opinioni», osserva l’esponente di FdI citando il suo suo partito «la classe dirigente che tutti denigrano» e che dice «è quella che ha fondato il partito e in dieci anni l’ha portato, grazie soprattutto a Giorgia Meloni, a essere la prima forza del Paese. Bisogna piantarla con questa mistificazione». Un annuncio che mette tutta l’opposizione sulle barricate con l’accusa, unanime, di voler ripristinare una sorta di “Minculpop”. Ma se Mollicone getta acqua sul fuoco («della riforma si parla da anni, tutti la invocano. L’idea è quella che, dal confronto con le categorie dei giornalisti e degli editori, possa partire dal Parlamento proprio per essere frutto di confronto con tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione»), a sgombrare ogni dubbio su quella che dal partito definiscono «una proposta isolata» è una nota del gruppo di Fdi della Camera in cui nero su bianco si chiarisce come non sia «allo studio alcuna proposta di legge che intenda limitare la libertà di espressione o di stampa». A scendere in campo contro la proposta di Mollicone è anche l’Fnsi: «emerge un insano desiderio di controllare l’informazione e le scelte editoriali dei direttori nonché di sostituirsi alle valutazioni deontologiche dell’Ordine dei giornalisti», osserva la segretaria generale Alessandra Costante.

