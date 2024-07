Controlla la moglie con l’app nel telefono, 64enne nei guai 

Era arrivato persino a installare sul telefono della moglie un’applicazione per poter controllare ogni suo movimento. Alla fine un 64enne di Oristano, impiegato in un ufficio pubblico, è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Oristano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Ieri l’uomo è comparso in Tribunale per l’udienza di convalida, adesso è ai domiciliari.

I rapporti nella coppia da tempo erano al limite ma nell’ultimo periodo la situazione era diventata insostenibile. Il 64enne controllava in maniera ossessiva la moglie, la pedinava, le controllava il telefono e la tempestava di chiamate e messaggi (anche quando lei era sl lavoro). Se poi la donna non rispondeva, ecco grandi scenate e discussioni. All’ennesimo episodio, la donna (con problemi di salute) ha trovato il coraggio di chiedere aiuto e denunciare il marito. Gli uomini della seconda sezione della Mobile, diretti dal vicequestore aggiunto Samuele Cabizzosu, dopo una rapida indagine hanno accertato la situazione ed è scattato l’arresto in flagranza differita.

Ieri l’uomo, assistito dall’avvocata Anna Maria Uras, è comparso davanti al giudice Salvatore Carboni e alla pm Sara Ghiani; al termine il giudice ha concesso al 64enne gli arresti domiciliari, in una casa diversa da quella in cui viveva con la moglie. ( v.p. )

