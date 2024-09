Contro un furgone sulla 126, gravissime ferite per un motociclista 

Ennesimo incidente ieri sulla statale 126, nei pressi di San Giovanni Suergiu nel quale è rimasto ferito Francesco Paolo Sanna diciottenne di Carbonia.

Il giovane a bordo di una moto che viaggiava in direzione Carbonia, quando al chilometro 10, per cause da accertare ha urtato violentemente un furgone che procedeva nella sua stessa direzione. Il ragazzo sbalzato a terra è stato soccorso dal personale 118 della Sulcis Emergenze, arrivato dopo qualche minuto sul posto, e dai medici del Sirai giunto sul luogo dell’incidente con l’ambulanza medicalizzata. Il giovane ha riportato diverse ferite, ma al momento di soccorsi era cosciente.

I medici del 118 non potendolo portare al Sirai (il reparto di traumatologia è chiuso) hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ragazzo è stato così accompagnato giovane all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto presenti i carabinieri di Sant’Antioco che si sono occupati dei rilievi per accertare le cause, coadiuvati dai colleghi della radiomobile e dell’Anas che hanno chiuso al traffico la statale per oltre un’ora, deviando il traffico nella zona industriale di San Giovanni Suergiu.

