«Contro Tore Pinna soltanto un processo mediatico» 

Nessun “sistema Pinna”, nessuna capacità di influenzare gli appalti in Sardegna e incarichi affidati a professionisti amici. Contro Tore Pinna, l’ingegnere di Tonara titolare della Essepi Engineering, ritenuto il vertice di Sindacopoli, sarebbe stato imbastito «un processo indiziario a tratti mediatico, fondato sull’ipotesi che un libero professionista avrebbe avuto la capacità di controllare gli appalti delle amministrazioni comunali di mezza Sardegna. Un’ipotesi remota, si sarebbe dovuto puntare su ben altre figure». A sostenerlo ieri in Tribunale a Oristano Daniela Russo, l’avvocato di Pinna che ha chiesto l’assoluzione per il professionista. La Russo per oltre due ore ha cercato di smontare il castello accusatorio. A Pinna, secondo la difesa non sarebbe nemmeno contestabile la recidiva, e le corruzioni «sono tutte legate ad un reato associativo che in questa sede non è contestato. Manca proprio il rapporto corruttivo, non c’è nemmeno una promessa. Si contesta l’assenza del principio di rotazione, ma – ha evidenziato la difesa - nel comune di Ortueri, in 5 anni su 24 appalti con affidamento diretto, sono stati coinvolti 26 professionisti diversi». È stato sollevato anche un altro tema: «Si fa confusione tra illecito amministrativo e penale, mai gli atti sono stati impugnati davanti al Tar». L’assoluzione è stata chiesta anche da Gianluigi Mastio per l’ingegnere Giampaolo Porcu di Belvì. «Quello che si contesta non è reato secondo una giurisprudenza consolida perché non c’era nessuna gara d’appalto» mentre per l’ingegnere di Loculi, Francesco Chessa, difeso da Guido Manca Bitti, gli appalti erano tutti regolari.

