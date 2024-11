Contro Schio poco da fare per le Women 

Famila Schio 89

Dinamo Sassari 59

Wuber Schio : Juhasz, Verona 6, Salaun 14, Crippa 3, André 10, Laksa 17, Bestagno 10, Sottana 5, Zanardi n.e., Dojkic 7, Keys 8, Panzera 7. All. Dikaioulakos

Banco di Sardegna SS : Carangelo 2, Gonzales 4, Taylor 24, Toffolo 5, Begic 16, Natali, Pastrello 4, Diallo 4, Grattini ne, Spiga ne. All.Restivo.

Parziali : 22-17, 44-31, 69-46.

Regge un quarto d'ora alla potenza da Eurolega di Schio, poi cede alla plurititolata squadra di casa. Sul parque vicentino finisce 89-59 con la Dinamo Women che non riesce a opporsi allo strapotere delle padrone di casa a rimbalzo: 47-21 il totale. Del resto la plurititolata Famila punta allo scudetto e Venezia sembra l’unica rivale.

Per un quarto e per i primi minuti del secondo periodo Sassari è rimasta in partita, ma pur inseguendo Schio, ma quando le venete hanno aumentato intensità e ritmo c'è stato poco da fare. All'intervallo il divario era già -13. Schio nel terzo quarto è andata via di forza, poi ha controllato. Buone le prestazioni di Taylor in attacco (24 punti e 10/12 ai liberi) e della lunga Begic. ( g.m. )

