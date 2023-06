«Contro ogni forma di inquinamento serve più cura» 

«Contro ogni forma di inquinamento servono cura, sinergie e responsabilità». È il messaggio che ieri è stato lanciato dal convegno di presentazione dell’iniziativa dell’associazione Libera “Casa comune-I care”. Prendendo ad esempio il “m’interessa” di don Lorenzo Milani, che il priore di Barbiana – come ha fatto notare il presidente di Libera Sardegna Giampiero Farru – contrapponeva al “me ne frego” fascista, l’arcivescovo Giuseppe Baturi e Rodolfo Maria Sabelli, procuratore della Repubblica, tra l’altro ex presidente dell’associazione magistrati, hanno sviscerato i temi della legalità dai loro rispettivi lati di osservazione. Baturi ha parlato dell’Enciclica Laudato si’ di Bergoglio, ricordando che «la cura non significa musealizzare l’ambiente, ma trasformarlo nell’ottica della felicità». Sabelli invece ha esposto alcuni casi di inquinamento e abusi edilizi, ricordando che «non si può però parlare di un problema di compatibilità tra utile e giusto». All’incontro era presente il questore Paolo Rossi. (lo. pi,)

RIPRODUZIONE RISERVATA