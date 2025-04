Contro l’Udinese senza Yerry Mina 

Si allenerà anche stamattina il Cagliari, in vista della partita di sabato alle 15 contro l’Udinese, quartultimo impegno stagionale. Yerry Mina resta l’unico indisponibile nei rossoblù: ieri pomeriggio il difensore colombiano ha proseguito con il suo programma di terapie, c’è il rischio che la sua stagione sia finita anche se verrà fatto un tentativo per provare a recuperarlo per le ultime due giornate contro Venezia e Napoli. Con i friulani si rivedrà invece Roberto Piccoli, che ha scontato la squalifica e saltato la sua prima partita in questo campionato. Dopodomani attese oltre 15.500 presenze alla Domus, con la vendita dei biglietti ancora in corso.

La seduta

Il Cagliari ha svolto il secondo allenamento della settimana al Crai Sport Center di Assemini, dopo la vittoria di Verona. Tolto Mina, il resto della rosa agli ordini di Davide Nicola ha svolto degli esercizi di attivazione, seguiti da dei lavori tecnico-aerobici. Poi la squadra si è divisa in due gruppi, con i giocatori che hanno totalizzato più minuti nel match del Bentegodi che hanno svolto un programma di scarico, mentre gli altri hanno completato l’allenamento con partitelle giocate ad alta intensità. Domani la rifinitura.

