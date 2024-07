Contro l’ospedale un attacco mirato dell’esercito russo 

New York. Le Nazioni Unite puntano il dito contro Mosca e denunciano che c’è «un’alta probabilità» che l’attacco all’ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev sia dovuto a «un colpo diretto» di un missile russo. Perché pur sottolineando la necessità di un’indagine più approfondita basata su filmati, la rappresentante dell’Alto Commissario Onu per i diritti umani in Ucraina, Danielle Bell ha affermato che la struttura è stata colpita da un missile da crociera Kh101 «lanciato dalla Federazione Russa».

Un’accusa che giunge mentre il mondo non supera l’orrore e montano le accuse di crimini di guerra contro l’esercito di Vladimir Putin, anche dall’Onu: «Gli ospedali godono di una protezione speciale ai sensi del diritto internazionale umanitario. E condurre attacchi intenzionali contro un ospedale protetto è un crimine di guerra e i responsabili devono essere chiamati a risponderne», ha sottolineato Joyce Msuya, sottosegretario generale ad interim per gli affari umanitari al Consiglio di Sicurezza Onu sull'Ucraina. Le operazioni di ricerca e soccorso tra i detriti dell’ospedale pediatrico si sono concluse solamente dopo oltre 24 ore dal raid, parte di un massiccio attacco missilistico russo sulla capitale e su altre città ucraine che ha provocato, secondo alcuni report, 41 morti - due dei quali nella struttura pediatrica, entrambi adulti - e 190 feriti. La capitale ucraina ha vissuto una giornata di lutto cittadino con bandiere a mezz’asta e eventi rinviati, mentre tutto il mondo occidentale fa fatica a riprendersi dalle immagini dei bambini malati e feriti in fuga, degli infermieri sotto shock. Anche Papa Francesco ha espresso «grave dolore» e «profondo turbamento per l’accrescersi della violenza» in Ucraina.

RIPRODUZIONE RISERVATA