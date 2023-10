«Contro l’eolico spingo i sindaci all’insurrezione»  

«Ho convocato i sindaci sardi per indurli all’insurrezione». Sono parole pesantissime quelle di Vittorio Sgarbi, sottosegretario al ministero della Cultura, mentre si dirige all’incontro con i primi cittadini della Marmilla, del Sarcidano e del Sulcis-Iglesiente, assediati dall’assalto delle pale eoliche. Li ha fatti arrivare sino a Roma perché la Sardegna è alle prese con un «problema costituzionale», dice: l’Isola, spiega, è una Regione autonoma. «Dove sta l’autonomia», si chiede, «se non può decidere su quello che si deve fare nel suo territorio?».

L’incontro

Quando i sindaci si siedono al tavolo del ministero dei Beni culturali, i toni diventano più pacati. «Sono state fatte tante proposte», racconta al termine dell’incontro Debora Porrà, sindaca di Villamassargia , «alla fine, ci siamo trovati tutti d’accordo sull’opportunità che venga interpellata la Corte Costituzionale perché dica se questo ammasso indefinito di pale eoliche non rappresenti una violazione». In pratica, si punta a far esprimere la Consulta sul concetto di paesaggio e sulla possibilità che alcune leggi e iter autorizzativi vìolino l’integrità del territorio. «Sgarbi», interviene il sindaco di Villanovafranca Matteo Castangia, «concorda con noi sul fatto che questa invasione di pale rappresenterebbe uno sfregio al territorio. C’è da capire se questo può essere inquadrato come reato».

Le proposte

Non l’unica proposta. Sgarbi dà anche la sua disponibilità a tornare nell’Isola per sottoscrivere un documento contro l’assalto dei “signori del vento”. Un modo per sostenere i sindaci sardi e per far emergere una guerra sotterranea all’interno del governo: il ministero della Cultura si oppone alle pale che, invece, incontrano il placet del ministero dell’Ambiente. E, in caso di contrasto, è quest’ultimo a prevalere. Si parla di iniziative comuni da parte di tutti i sindaci e si prende in considerazione anche l’eventualità di dimissioni in massa, come ultima ratio.

Le reazioni

L’incontro con i sindaci di Isili , Gesturi , Barumini , Genoni , Esterzili , Las Plassas , Samatzai , Decimoputzu , Villanovaforru (rappresentata dal vicesindaco Matteo Mandis), Orgosolo e Mara è stata una boccata d’ossigeno per tutti. «Io devo tutelare S’Ortu Mannu», riprende Porrà, «qualunque iniziativa in questo senso è bene accolta». Sorride anche il sindaco di Barumini Michele Zucca. «È fondamentale», afferma, «che il nostro punto di vista sia condiviso da chi, come Sgarbi, occupa una posizione così importante». Andrea Lampis, primo cittadino di Las Plassas, in attesa di una eventuale pronuncia della Consulta, guarda al futuro. «Sarebbe il caso», suggerisce, «di introdurre un reato contro la bellezza dei territori». Il primo cittadino di Isili Luca Pilia, infine, puntualizza la posizione di tutti i colleghi sardi. «Sia chiaro», conclude, «non siamo contrari alle energie rinnovabili a prescindere. Occorre, però, individuare aree idonee dove ospitare questi impianti. E, soprattutto, è indispensabile coinvolgere nelle scelte le persone che vivono in quei territori e i loro rappresentanti».

