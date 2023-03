Contro le cavallette scendono in campo anche i barracelli 

Nella piana di Ottana il problema cavallette c’è e la prematura schiusura della uova (alimentata anche dal caldo anomalo) non aiuta di certo, preoccupando gli allevatori che temono una nuova invasione con ulteriori danni alle attività. La task force regionale, con sede a Noragugume, è al lavoro anche se nei paesi della zona rossa (Ottana, Bolotana, Sedilo, Noragugume e dintorni) sono pronti ad attrezzarsi in tutti i modi, facendo leva anche sul grande cuore del mondo delle campagne e delle associazioni. In prima linea, barracelli e protezione civile, disponibili a fare la propria parte come supporto agli uomini della task force e a Forestas, già sul campo.

L’accordo

A giorni è atteso l’accordo fra volontari e Regione, salutato con speranza dagli amministratori locali. «La gente non è rimasta a guardare - spiega Marco Denti, assessore all’agricoltura del Comune di Ottana - da allevatore e amministratore sono doppiamente orgoglioso di ciò. Siamo consci che non sarà possibile debellare tutto nell’immediato, ma l’azione sinergica tra volontari, Forestas e Regione, potrà portare buoni frutti. Siamo fiduciosi. Gli allevatori stanno segnalando il problema attraverso l’apposita app creata dagli uffici regionali e con i numeri di riferimento. A loro va un grazie sincero, nonostante le mille difficoltà non mancano mai di essere collaborativi e disponibili. Saremo sempre al loro fianco, pronti a supportali in ogni modo».

Timori

«Siamo reduci da anni difficili - dice Raffaella Mureddu, già vicesindaca di Fonni e imprenditrice con azienda a Sedilo - abbiamo sostenuto e sosteniamo costi abnormi per far fronte al problema, con mille dubbi sul futuro. I tecnici di Laore si stanno dimostrando eccezionali dal punto di vista umano e professionale, non mancando mai di essere al nostro fianco. Tuttavia, si scontrano con un sistema che fa acqua da tutte le parti e va perfezionato. Auspichiamo che si lavori nella direzione di vivere una stagione più serena. Ma soprattutto che si acceleri per permettere l’aratura dei terreni che gioverebbe non poco. Così come si abbattano gli ostacoli presenti in alcune misure del Psr. I ristori sono un ulteriore dramma che la politica deve risolvere, stiamo anticipando ingenti spese, che non vengono rimborsate per i mille ritardi della burocrazia». Nella zona rossa si cerca di fare squadra perché si possa mettere la parola fine ad un capitolo che ha prodotto fin troppi danni.