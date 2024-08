«Contro l’assalto servono vincoli risolutivi» 

«Sono un giornalista schierato in questa battaglia». Ha esordito così il caporedattore de L’Unione Sarda, Mauro Pili, invitato dal neonato Comitato olbiese contro la speculazione eolica e fotovoltaica al convegno “Dalle inchieste giornalistiche alla rivolta moderna di Pratobello”. Il dialogo con il collega Augusto Ditel si è rivelato una disamina a tutto campo, a partire dalla sua prima inchiesta risalente al 2020, facendo nomi e cognomi di chi ha posto le basi per la speculazione nell'isola, passando per il decreto Draghi Sardegna e fino alla Legge Pratobello. «Nessun allarmismo, sono dati di fatto: il decreto Draghi dice che la Sardegna deve essere la sede di batterie da 400 megawatt di accumulo individuando la Sardegna come soggetto dove scaricare centinaia di pale eoliche per cui sono stati presentati progetti da 54 gigawatt che corrispondono all’energia sufficiente per 52 milioni di abitanti». Sulla posizione della Regione in merito all'individuazione delle aree idonee Pili sostiene che la presidente, Alessandra Todde, dovrebbe porre vincoli risolutivi e non transitori e plaude all'iniziativa lanciata dai comitati anti speculazione eolica e fotovoltaica: «È fondamentale il tema della trasparenza, i comitati hanno chiesto ai sindaci di indicare quali siano le aree idonee nei loro Comuni: quanti amministratori sono in conflitto di interessi?». Pili difende strenuamente la lotta portata avanti dal giornale e dalle sue inchieste «per tentare di aprire gli occhi e le coscienze alla Sardegna: questo schieramento non si può ridurre a uno scontro ideologico, è uno schieramento tra chi sta difendendo l'isola e chi si sta preparando a fare il sacco», aggiunge Pili. E conclude: «Qui è in ballo il paesaggio che non può essere oggetto di attentati perché è un bene e ha una valenza economica enorme».

RIPRODUZIONE RISERVATA