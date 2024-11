Contro la violenza sulle donne stand della polizia  

Iniziativa di sensibilizzazione della Questura per combattere la violenza sulle donne nell’ambito della campagna “Questo non è amore”, giunta alla nona edizione. Ieri mattina uno stand è stato allestito nel corso Garibaldi, all’altezza di piazza Mazzini, dove dalle 9 alle 13 era presente, assieme al questore Alfonso Polverino, personale specializzato della Divisione anticrimine e della Squadra mobile per informare e sensibilizzare i cittadini sugli strumenti a tutela per chi è vittima di violenza. Analoga iniziativa è stata proposta nel pomeriggio, dalle 17 alle 20, nel Centro commerciale di Pratosardo.

La Questura promuoverà anche una campagna informativa contro la violenza sulle donne coinvolgendo le scuole della provincia, dove verrà distribuito materiale informativo e aperto un momento di discussione e confronto sul tema con i giovani.

Il tema ricorre anche a teatro. Domani alle 20.30 e sabato alle 10.30, “Piccola compagnia della magnolia” sarà sul palco del Ten con “Cenci Rinascimento contemporaneo”: incarna il modello di donna che col suo coraggio cerca di ribellarsi ai soprusi e agli schemi patriarcali. (f. le.)

