«Contro la violenza ciascuno faccia il proprio dovere» 

«Una riunione che doveva essere stata fatta, a prescindere dagli ultimi fatti successi, perché quando si toccano le persone più deboli, gli anziani e i bambini che devono essere preservati, una riflessione è necessaria». Sono le parole del sindaco Mario Calia in apertura della seduta straordinaria del Consiglio comunale, e a 15 giorni di distanza dall’omicidio di Nico Piras che ha segnato per l'ennesima volta la comunità di Lula.

Maggioranza e minoranza unite nel tentativo di dare risposte a una comunità attonita dinanzi al ritorno di tanta violenza. «Ognuno cerchi come può di fare il proprio dovere, perché ciascuno di noi ha un ruolo importante nella comunità», sono ancora le parole del sindaco. In una sala semivuota dove grandi assenti erano la comunità e i giovani.

«Dobbiamo sederci attorno a un tavolo e trovare il modo per comunicare, fare guerre è uno spreco di vite umane e di energie sono le parole di Maddalena Calia, che oggi siede nei banchi della minoranza. «Abbiamo una grande responsabilità e di sicuro la strada da percorrere è quella di tornare a recuperare i valori di una volta» è la riflessione di Pina Bandinu, anch'essa nei banchi della minoranza. La speranza è che i risultati ottenuti con anni di grandi sforzi da parte della comunità, non vengano sacrificati in nome di un disagio non percepito.

