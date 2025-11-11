Contro la violenza 13 giorni di eventi

Tredici giorni di arte, memoria e impegno civile per guardare la realtà della violenza e delle discriminazioni sulle donne da una prospettiva che valorizza la resistenza femminile. Da domani e fino al 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Olbia ospita “Sguardi in (Ri)scatto - In cornice la verità”, un progetto di sensibilizzazione curato dall'associazione Prospettiva Donna, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Regione. Un percorso collettivo, tra parole e immagini, per raccontare la forza delle donne nella storia e nel presente, che nasce dai margini del mondo.

«Con questa iniziativa vogliamo dare voce alle donne che non restano in silenzio ma si ribellano alle ingiustizie, il loro agire rappresenta una forte carica simbolica che genera cambiamento», dice la presidente dell'associazione, Patrizia Desole. Il viaggio parte negli spazi delle ex Casermette con l'inaugurazione di una collettiva fotografica di donne e si chiude il 25 novembre con un flash mob che coinvolge le scuole. Tra gli appuntamenti, sabato, “Unione Donne in Italia: 80 anni di resistenza tra storia e futuro”, tavola rotonda con attiviste e rappresentanti dell'Udi e, lunedì, “Sguardi indomiti: la resistenza delle donne con disabilità, storie di violenza e di rinascita”. (t.c.)

