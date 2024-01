Contro la statua con l’auto, feriti tre ventenni 

Tre ventenni di Orosei sono rimasti gravemente feriti in un incidente che si è verificato sulla strada verso Sa Marina. A bordo di una Fiat 600, sono usciti di strada all’altezza dell’ultimo tornantino che immette verso la spiaggia, andando a sbattere violentemente contro una grossa statua in granito. L’incidente si è verificato intorno alle 23 di martedì. Nell’urto i tre giovani hanno riportato lesioni in diverse parti del corpo. Uno è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’utilitaria ed è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti dal comando di Nuoro. Soccorsi dal 118, sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro dove si trovano ricoverati. Le loro condizioni sono state dichiarate gravi, anche se fortunatamente non corrono pericolo di vita. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orosei.

