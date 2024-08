Contro la speculazione protesta a Cagliari: «La Sardegna è nostra» 

Il senso della protesta è su striscioni e cartelli. Nei cori. Nella rabbia composta. Nel corteo che dal piazzale dei Centomila approda sotto il Consiglio regionale. Per dire «sì alle comunità energetiche, no alla speculazione». Per sottolineare che «la colonizzazione non è mai pulita né sostenibile». Per ribadire che «non esistono aree idonee». Per rivendicare «un futuro rispettoso della nostra terra». Insieme ecco Comitati spontanei e cittadini. Pastori, ambientalisti e indipendentisti. Non i partiti “tradizionali”.

Nuovo corso

«La battaglia è civica. Di tutti», si ripete nel cammino che porta in via Roma, in un venerdì feriale convertito in prova di unità. Per la lotta alle rinnovabili non ci sono pocos, locos e mal unidos. A Cagliari sono almeno in duemila e urlano «vergogna, vergogna», quando all’ora di pranzo diventa chiaro che i politici non si fanno vedere. Antonio Muscas, delegato dal Coordinamento dei comitati, incassa un lungo applauso: «La chiamano transizione energetica, ma di ecologico non ha nulla. Lo Stato ci tratta da colonia e la Regione manca di responsabilità e coraggio rinunciando ad aprire una vertenza» con Roma.

Gli affondi

Già, la Giunta. Le Giunte. «Solinas non ha fatto nulla – dicono Antonella Porru e Rita Mereu –. Todde ci ascolta, ma non difende la Sardegna. La moratoria non serve». Gianfranco Ghironi parte da Pratobello 24: «La soluzione è lì, dobbiamo andare avanti». Marino Melis aggiunge: «Da decenni non si vedeva il popolo sardo così unito, dovranno ascoltarci, le firme raccolte sono migliaia». Milvi e Ferdinando, moglie e marito, hanno un cartello che riporta l’articolo 9 della Costituzione: «Tutela il paesaggio, cosa che non fa la Regione». Gian Pietro Marongiu e Antonio Milia parlano di «scempio in corso e invasione da fermare, per questo siamo qui».

L’Isola intera

A Cagliari sono arrivati da ogni parte della Sardegna. Da Guspini e Sanluri. Da Villacidro, dalla Nurra e dal Sarcidano. Da Nuoro. Dal Coros, dal Meilogu e da Alghero. Dall’ Oristanese e dal Sulcis. Ecco rappresentati Gerrei, Parteolla, Marmilla, Trexenta e Montiferru. «Non possiamo accettare la devastazione dell’ambiente», dice Sebastiano da Seneghe. Giancarlo Bellisai, Armando Meloni e Venanzio Melis da Nuraxi Figus: «Basta speculare con il vento». Giovanni Manzoni da Lodine: «Da noi nessun progetto, ma siamo qui per solidarietà, la Sardegna va difesa insieme».

In corteo

Giampiero Sanna la dice diretta: «Le terre vanno coltivate, non occupate dalle pale. Non le cederemo». Roberto Lacedra e Francesco Loche nel 2009 avevano fermato l’invasione di Is Arenas: «Adesso difendiamo S’Archittu, ma con più paura: le leggi in vigore favoriscono la speculazione». Per Enrico Masala, «dalla Todde nulla di concreto, sinora solo slogan». Contro la presidente anche un gruppo di nuoresi: «Servirebbero meno abiti sardi e più azioni, le uniche aree idonee che ammettiamo sono i tetti delle case». Le magliette gialle partite dal piazzale dei Centomila valgono ancora un altro messaggio: oltre pale e pannelli c’è «da fermare il Tyrrhenian Link».

