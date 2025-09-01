VaiOnline
Europei.
02 settembre 2025 alle 00:26

Contro la Spagna la sfida decisiva 

Italia-Spagna, un classico del basket europeo, con punti importanti in palio per il cammino nel torneo continentale. Gianmarco Pozzecco è pronto a sfidare alle 20.30 a Limassol gli iberici guidati da Sergio Scariolo e campioni in carica. Il 17° confronto tra le due squadre agli Europei per entrambe sarà decisivo ai fini della classifica del Gruppo C in vista degli ottavi. «Abbiamo grande rispetto per la Spagna e personalmente ho grande rispetto per Sergio Scariolo», le parole del ct azzurro Pozzecco. «A mio parere siamo più o meno nella stessa situazione. Anche loro sono una formazione capace di sorprendere in tutti i sensi in ogni partita vincendo e perdendo con ogni avversario. Da sempre la Spagna ha grande consapevolezza di se stessa e dei propri mezzi: sono l'unica Nazionale in Europa capace di essere competitiva sempre negli ultimi 20 anni anche con generazioni diverse di giocatori».

«Per quello che ci riguarda, devo dire che sono molto più sereno», prosegue il ct. «Nelle ultime amichevoli avevamo perso un po' la nostra identità ma col passare dei giorni e l'ottimo inserimento di Thompson e Gallinari abbiamo intrapreso la strada giusta a livello di equilibrio e gerarchie». Scariolo, che a fine Europeo lascerà la panchina iberica per allenare il Real Madrid, fa affidamento sui fratelli Hernangomez e sul talento di Santi Aldama.

