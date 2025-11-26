VaiOnline
DAl campo.
27 novembre 2025 alle 00:15

Contro la Juve senza Mazzitelli  

Oggi Fabio Pisacane incontra i giornalisti a due giorni dalla partita e non alla vigilia, conferenza prevista per le 12.30, in vista della sfida contro la Juventus sabato alle 18 a Torino. Dove, a meno di un recupero in extremis, mancherà Luca Mazzitelli: anche ieri il centrocampista ha svolto soltanto lavoro personalizzato, dopo l’affaticamento al polpaccio sinistro accusato prima della partita con il Genoa.

Per il resto del gruppo seduta sotto gli occhi del presidente Tommaso Giulini, che ha visto inizialmente un’attivazione tecnica seguita da gare a tema, una parte tattica e una partita giocata su campo ridotto.

Palestra

Oggi il Cagliari tornerà in campo di mattina. Alle 18.15, il laterale Marco Palestra incontra i tifosi per l’iniziativa “Meet&Greet”: l’appuntamento è nei locali di Doppio Malto al centro commerciale La Corte del Sole a Sestu, al primo piano di Sardinia Outlet. Un modo, già sperimentato più volte, per avvicinare il popolo rossoblù ai giocatori.

La designazione

L’arbitro di Juventus-Cagliari sarà Valerio Crezzini della sezione Aia di Siena, alla sesta partita in questa Serie A (settima totale). Per lui prima volta sia coi bianconeri sia coi rossoblù. (r. sp.)

